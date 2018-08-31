Почему стоит инвестировать в апартаменты

В Санкт-Петербурге средняя доходность апартаментов колеблется в пределах 8-10% (по данным Restate.ru)

ПСК

В апарт-комплексе Like 10% ‒ процент прибыли, которую инвесторы получают уже в первый год. Со второго она составляет от 10,5%, а максимально ‒ до 17,3%* годовых согласно расчётам строительного холдинга «ПСК» и УК «МТЛ. Управление недвижимостью».

Инвестиции в недвижимость – один из популярных способов сохранить и приумножить капитал. Он приносит пассивный доход и требует минимальных затрат времени и усилий от инвестора. Интерес к такому виду инвестирования не снижается, но меняются формы вложений. Если раньше покупали квартиры с прицелом на аренду или последующую продажу, то сейчас всё чаще смотрят в сторону апартаментов. Это объясняется экономический логикой: по данным аналитиков, доходность от сдачи квартир в России в 2017 году снизилась с 6,3% до 6% (по данным www.mirkvartir.ru). Апартаменты же напротив становятся всё более популярными.

«Максимальную прибыль инвестор может получить от посуточной сдачи типа апартаментов Family, при этом загрузка должна быть высокой – 65-75%. Апарт-комплекс Like будет востребован благодаря расположению: вокруг комплекса несколько вузов, недалеко метро и центр города, ‒ рассказывает генеральный директор «МТЛ. Управление недвижимостью» Николай Антонов. ‒ Мы уже 21 год работаем в сфере недвижимости и накопили достаточный опыт, чтобы понимать, насколько успешен будет проект. Поэтому у нас долгосрочный контракт на управление Like».

Найти арендатора поможет УК. Она также возьмёт на себя ответственность за сохранность имущества, полное обслуживание комплекса и другие вопросы. Сдавать можно и самостоятельно, но придётся искать жильцов и следить за состоянием апартаментов, а также регистрироваться в Роспотребнадзоре в качестве организации, предоставляющей гостиничные услуги.

«Желающих инвестировать в апартаменты с каждым годом всё больше, ‒ говорит гендиректор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь. ‒ Наши клиенты – самые разные люди, усреднённый портрет составить крайне сложно. В апартаменты вкладываются и опытные инвесторы, и те, кто накопил 2-3 млн. руб. и ищет, как выгоднее ими распорядиться. Семейные пары тоже покупают апартаменты: некоторые рассчитывают всё на десятилетие вперёд и берут квартиру для детей «на вырост». К тому времени, как их ребёнок поступит в вуз, они как раз успеют окупить вложения. Наконец, есть люди, берущие ипотеку, которую планируют выплачивать из будущего дохода. Иными словами, возможных мотиваций здесь десятки, поэтому мы создали продукт, отвечающий потребностям всех этих категорий покупателей».

*Подробнее с уловиями программ доходности можно ознакомиться на сайте https://like.house/investors

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents