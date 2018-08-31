Кремль подтвердил подготовку встречи президентов РФ, Турции и Ирана

Кремль подтвердил подготовку к проведению 7 сентября в Тегеране саммита президентов России, Турции и Ирана, на полях которого, в частности, состоится также двусторонняя встреча российского и турецкого лидеров. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы получили информацию от иранской стороны о том, что они снова вернулись к варианту Тегерана, поэтому трехсторонняя встреча готовится именно в Тегеране", – сказал Песков.

Он также подтвердил информацию турецкой стороны о том, что на полях этого саммита президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – проведут отдельную встречу. На вопрос, какие темы будут обсуждаться на встрече Путина и Эрдогана, Песков ответил: "Традиционные".

Ранее сообщалось, что трехсторонний саммит может пройти 7 сентября в другом иранском городе – Тебризе, пишет ТАСС.