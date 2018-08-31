Министр просвещения против введения оценок в 1 классах школ

Введение оценочной системы в первом классе ни к чему хорошему не приведет. Такое мнение высказала министр просвещения России Ольга Васильева во время Общероссийского родительского собрания 31 августа.

"У нас нет оценок в первом классе, мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. Там мотивация должна быть очень сильная для того, чтобы малыш учился. Здесь как раз в первом классе, мне кажется, оценки точно ни к чему хорошему не приведут," – отметила Васильева.

Министр добавила, что для средней и старшей школы отмена системы оценок не обсуждается. "Они нужны, потому что они четко показывают объективный уровень знаний того или иного ученика", – сказала Васильева.

Ранее Васильева сообщила о том, что в колледжах и других учреждениях среднего профессионального образования не будут вводить систему Единого государственного экзамена.