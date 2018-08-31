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Бизнес
31.08.2018 12:39
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Смольный хочет потратить 1 млрд рублей на майский указ президента. Деньги пойдут на гарантии кредитов для малого бизнеса

 

Смольный хочет потратить 1 млрд рублей на помощь в получении кредитов для малого бизнеса. Об этом сообщила и.о. главы комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Лидия Громова в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2019 год, передает корреспондент "Фонтанки" из Законодательного собрания 31 августа.

Комитет по предпринимательству попросил выделить ему 800 млн рублей на гарантии по займам в рамках Фонда содействия кредитования малого и среднего бизнеса и ещё 200 млн на увеличение активов Фонда. По словам Громовой, это позволит выдать 100 поручительств, а бизнесу привлечь средства для развития на 900 млн рублей.

Для сравнения, в 2017 году город получил на эти цели 250 млн рублей. Увеличение трат в четыре раза обусловлено указом президента номер 204, также известным как майский указ, пояснила Лидия Громова. В числе приоритетных направлений в нем в том числе указывается развитие малого среднего предпринимательства.

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