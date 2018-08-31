«Главстрой – Санкт-Петербург» переехал в бизнес-центр «Лахта-2»

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» сообщает о переезде в современный комфортабельный бизнес-центр «Лахта-2» на улице Оптиков, д. 4, лит. К, корп. 3.

Новый офис соответствует высоким стандартам качества, а также удобно расположен относительно ключевых жилых объектов компании.

Центральный офис продаж «Главстрой – Санкт-Петербург» теперь размещается в деловом комплексе класса В+ «Лахта-2» в Приморском районе Северной столицы России. Здесь расположились отделы продаж и постпродажного обслуживания, а также дирекции по маркетингу и связям с общественностью. Ранее в данный бизнес-центр переехало еще одно подразделение компании. Общая площадь арендованных помещений составляет более 2300 кв. м.

При выборе нового офиса «Главстрой – Санкт-Петербург» ориентировался на такие параметры, как просторные помещения, современная инженерия, хорошая транспортная доступность, как до станций метро, так и до жилых комплексов «Юнтолово» и «Северная долина». Бизнес-центр «Лахта-2» полностью соответствует заданным критериям.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-Санкт-Петербург»:

«Наша компания развивает в Санкт-Петербурге два масштабных проекта комплексного освоения территорий – жилой комплекс «Северная долина» и новый жилой район «Юнтолово». Они расположены в популярной у покупателей квартир северной части города – Выборгском и Приморском районах. Учитывая этот факт, мы приняли решение перевести центральный офис продаж компании ближе к своим объектам. Теперь наши клиенты могут в течение 30 минут доехать от любого из наших комплексов до нового просторного и комфортного офиса в бизнес-центре «Лахта-2»».

Анатолий Поединцев, управляющий бизнес-центром «Лахта-2»:

«Мы видим, как за последний год вырос интерес арендаторов к нашему проекту. Сегодня Приморский район Санкт-Петербурга становится местом, которое все более активно привлекает бизнес. Всё больше компаний строительного, сырьевого и IT-секторов открывают здесь штаб-квартиры и представительства. Тот факт, что столь крупный и известный девелопер с надежной репутацией, как «Главстрой – Санкт-Петербург» решил разместить свои ключевые структуры в нашем бизнес-центре, еще раз подтверждает это».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.

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