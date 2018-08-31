В «Образцовом квартале 4» приступили к устройству системы отопления

ООО «Терминал-Ресурс»

Объявив в апреле этого года о начале строительства нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4», компания ООО «Терминал-Ресурс» уже приступила к устройству системы отопления по принципу водяного теплого пола Uponor.

ЖК «Образцовый квартал 4» стал четвертым малоэтажным жилым комплексом, возводимым на территории проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Жилой комплекс состоит из трех четырехэтажных кирпично-монолитных домов с мансардными этажами и остекленными лоджиями до 10 м2. Несомненными преимуществами для покупателей будут бесшумные лифты «Schindler», автономные газовые крышные котельные, просторные входные группы, возможность объединения кухни и гостиной.

Для создания комфортного микроклимата в помещении и минимизации эксплуатационных затрат была выбрана современная напольная система отопления, снижающая энергопотребление в среднем на 20%. Такая технология уже давно хорошо зарекомендовала себя в Северной Европе. Основными ее преимуществами является идеальное распределение температуры. Люди чувствуют себя более комфортно, когда их ногам немного теплее, чем голове. За счет того, что при монтаже такой системы появляется дополнительный слой стяжки, создается дополнительная шумоизоляция и защита самой системы от повреждений.

ООО «Терминал-Ресурс»

Важным преимуществом для будущих собственников является 100% использование площади помещения. С «тёплыми полами» нет радиаторов, а это значит, что нет и ограничений в организации пространства квартиры. Теплый пол не занимает места и не ограничивает расположение мебели в помещении.

Продажи ведутся по 214-ФЗ. Доступны покупка в ипотеку, а также программы рассрочки.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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