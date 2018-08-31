ЕГЭ в колледжах вводить не будут

Глава Минпросвещения опровергла информацию о том, что выпускникам колледжей придется сдавать Единый государственный экзамен.

«Не предусматривается ЕГЭ в колледже. Когда ребёнок после 9-го класса пошёл в колледж, он наряду с профессией должен получить хорошее образование, поэтому выпускные экзамены в колледже, а дальше вступительные экзамены в институте — это тот набор испытаний, который у студента колледжа есть. <...> Не предусмотрено в ближайшее время никаких экзаменов в колледже в рамках Единого государственного экзамена», – заявила 31 августа в рамках Общероссийского родительского собрания министр просвещения Ольга Васильева.

Министр также подчеркнула, что не должно быть разницы между образованием, получаемым в школе и колледже.

Информация о том, что выпускников колледжей обяжут сдавать ЕГЭ, появилась в начале августа.