Сельскому священнику на Алтае грозит до 20 лет за сексуальное насилие над школьницей

Сельский алтайский священник преподал урок секспросвета 13-летней школьнице. За неподобающее сану и Уголовному кодексу поведение ему грозит до 20 лет колонии.

Фигурантом уголовного дела стал настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное протоиерей Андрей Киселев. Как сообщили в региональном ГУ МВД, по версии следствия, батюшка совратил на берегу Оби в Барнауле 13-летнюю девочку, учащуюся местной школы. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщает портал amic. Если вина священника будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

50-летний протоиерей Андрей – активный пользователь соцсетей. На своей страничке «ВКонтакте», он, например, призывает бойкотировать концерн Coca-Cola, спонсора Международного олимпийского комитета. Настоятель храма подписан почти на полторы сотни различных пабликов, которые далеки от миссионерской тематики. К примеру, отец Андрей любит почитать «мужские», «откровенные» и «пошлые» анекдоты, а также посмотреть на «клубничку» в паблике «Академия пошлых парней».