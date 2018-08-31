Как Транссиб убивает «Моби Дик». Время портового комплекса в Кронштадте вышло?

Первый регулярный контейнерный поезд прибыл из Владивостока в Петербург, доставив автомобильному заводу Hyundai 64 контейнера комплектующих. Эксперты говорят, что это знаменует закат портового комплекса «Моби Дик»

Сергей Бертов/Интерпресс

Последний звонок

Первый в истории Транссибирской магистрали регулярный контейнерный поезд из Владивостока благополучно добрался до Петербурга. Раньше по Транссибу в наш город приходили разовые поезда, которые в основном привозили грузы из порта Находка. 26 августа состав привез 64 крупнотоннажных контейнера на станцию Шушары – по данным «Фонтанки», около 90% грузов составили автокомплектующие для завода Hyundai Motor Company, остальное принадлежит, как говорят перевозчики, «случайным пассажирам».

Входящая в потрепанную бизнес-империю братьев Магомеда и Зивудина Магомедовых транспортная компания Fesco планирует пока 4 таких рейса в неделю, позже объемы перевозок планируется довести до 500 контейнеров в месяц. Политическая составляющая проекта стопроцентна – не далее как в начале недели президент Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности заявил, что развитие восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе — приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры страны на ближайшие годы.

Свой рекорд поставили и сотрудники Шушарского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни – они полностью оформили весь поезд за 8 часов благодаря «применению технологии выпуска товаров до подачи декларации на товары в рамках упрощений, предусмотренных для уполномоченных экономических операторов». Об этом журналистов с гордостью оповестило Северо-Западное таможенное управление.

Совпадение нового транспортного проекта с заявлением российского президента позволяет предположить: таких рейсов будет больше и они охватят новые страны. В данном случае грузы для Hyundai приехали железной дорогой прямо из Южной Кореи – сначала из Пусана до Владивостока, а потом уже по нашему Транссибу.

6000 контейнеров в год, которые Hyundai собирается теперь возить в вагонах Fesco, ранее попадали в наш город через морской контейнерный терминал, принадлежащий ООО «Моби Дик» – он расположен в Кронштадте в том месте, где КАД пересекает остров Котлин.

Потеря для терминала 6000 контейнеров в год сама по себе вроде бы невелика - по данным портала SeaNews, в 2017 году «Моби Дик» перевалил почти 170 000 контейнеров. Но эксперты уверены: уход Hyundai из «Моби Дика» – последний звонок, после которого опускается занавес.

Им давно там некомфортно…

Первый звонок прозвенел в марте сего года, когда «Моби Дик» покинул крупнейший международный морской перевозчик Containerships Ltd Oy (до недавнего времени принадлежал финской Container Finance Ltd Oy). Это случилось почти незаметно для медиапространства, и с одной стороны выглядело вполне естественно, с другой – компания владеет долей в «Моби Дике», то есть ушел один из хозяев.

Containerships ушел не очень-то далеко – на терминал «Порт Бронка» (принадлежит аффилированному с членами семьи бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова ООО «Феникс»). Бронка расположена у той же КАД в 10 километрах от «Моби Дика», изначально ее обслуживал международный морской перевозчик CMA CGM Group, который этим летом приобрел Containerships – поэтому переход не удивил.

Во-вторых, Containerships занялся в этом году обновлением судов. Компания заявила о переходе на новые, более крупные контейнеровозы, работающие на сжиженном газе. Суда такого типа не только менее вредны для окружающей среды – они требуют больших глубин, которые есть у Бронки и которых нет у «Моби Дика».

Но оба эти обстоятельства выглядят вежливыми поводами рядом с еще одной причиной, которую нетрудно увидеть в истории взаимоотношений Containerships с «Моби Диком».

Этот терминал появился в Петербурге в 2002 году в качестве 100-процентной собственности Containerships и сразу же стал гордостью не только региональных, но и федеральных властей – туда в буквальном смысле водили экскурсии. Для своего времени это был прорыв – никто в Петербурге причалов за частные деньги не строил. Containerships первым показал, что подобные проекты можно реализовывать в России, что было важно для привлечения в балтийские порты страны других иностранных инвесторов.

Все шло отлично до 2006 года: планировалось 4 очереди морского терминала с суммарным объемом инвестиций в 150 миллионов евро. 50 миллионов евро были благополучно вложены, объем перевалки грузов составил к этому времени почти 200 000 контейнеров в год, но тут власти вспомнили о необходимости достроить дамбу.

Курировавшему строительство комплекса защитных сооружений тогдашнему заместителю председателя Росгосстроя Владимиру Когану «Моби Дик» сразу начал мешать – он решил, что больше негде складировать материалы для строительства КЗС, кроме как на одной из площадок терминала.

Конфликт приобрел очертания международного скандала и длился до конца 2007 года, когда у «Моби Дика» появился неожиданный стратегический партнер – «Северстальстранс», который приобрел у Containerships Ltd. Oy 50% долей компании Multi-Link Terminals Ltd Oy, и сейчас владеющей «Моби Диком». С тех пор о том, что терминал мешает строительству КЗС, никто ничего не слышал, а еще некоторое время спустя у «Моби Дика» появился новый хозяин – Группа Global Ports.

Сегодня на сайте терминала можно прочитать, что его владельцами являются Global Ports и Container Finance Group, а в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» видно, что ООО «Моби Дик» принадлежит Multi-Link Terminals Ltd Oy.

В петербургском представительстве Containerships общаться с корреспондентом «Фонтанки» отказались, в Global Ports предложение об интервью проигнорировали.

Нетрудно предположить, что руководителям Containerships давно уже в кронштадтском терминале некомфортно, поэтому они ушли оттуда сразу, как только должным образом сложились обстоятельства.

Но именно уход Containerships привел к показательным результатам. В июле 2018 года, например, «Моби Дик» перевалил 2469 20-футовых контейнеров, хотя еще совсем недавно месячный объем перевалки терминала составлял 11-12 тысяч контейнеров. Переход Hyundai на Транссиб в этом смысле даже не начало конца – это символ того, что конец уже совсем близок.

Жертва тяжелого экспорта

Отлично организованный и современно оборудованный терминал «Моби Дик» категорически бесперспективен для российских условий в принципе. Дело в том, что особенность отечественной внешнеэкономической деятельности сводится к тому, что в страну завозятся многочисленные контейнерные грузы, а вывозится в основном сырье – нефтепродукты, металлы. Этот называемый в профессиональных кругах «тяжелый экспорт» непригоден для перевозки автомобилями, ему нужна железная дорога.

Вывод очевиден: большие морские суда приходят в Кронштадт полными, а возвращаются почти пустыми, что невыгодно ни одному перевозчику. Сегодня в «Моби Дик» еще заходят корабли международного перевозчика Maersk Line, они привозят туда большей частью кое-какие узлы для того же Hyundai, но эксперты не сомневаются, что и это не надолго. Терминал расположен таким образом, что там нет и никогда не сможет появиться железная дорога, зато она имеется в Бронке, причем «Феникс» придает огромное значение развитию железнодорожных подходов к своему терминалу, вкладывая в это миллиарды.

– Одно время мы были включены в фантастическую схему логистики, когда грузы железной дорогой привозили к нам, у нас перегружали на грузовики и по КАД везли в «Моби Дик». Я не хочу сказать ничего плохого про «Моби Дик», но сама по себе такая логистика абсурдна, это подтвердит любой специалист в данной области, – сказал «Фонтанке» заместитель начальника отдела продаж и маркетинга ООО «Феникс» Андрей Новиков.

Сегодня большинство экспертов уверены: «Моби Дик», как и другие маленькие контейнерные терминалы, начнет терять объемы перевалки контейнеров в пользу больших терминалов из-за того, что маленькие суда не в состоянии конкурировать с большими контейнеровозами.

Подробно об этом рассказала «Фонтанке» директор по развитию информационно-аналитического портала «ПортНьюс» Надежда Малышева:

– Клиентами «Моби Дика» всегда были Containerships и Hyundai. Первый как совладелец терминала, второй в силу близости завода и отсутствия альтернативы. С вводом в эксплуатацию терминала в Бронке у Hyundai такая альтернатива появилась, плюс «Феникс» выигрывает в качестве сервиса. Сейчас на «Моби Дик» заходит только Maersk с грузами для Hyundai, что для Maersk связано с серьезными дополнительными расходами из-за вынужденного использования маленького судна, способного заходить на кронштадтский терминал. Какое-то время такая ситуация продолжится, потому что у Maersk есть определенные обязательства перед владеющим «Моби Диком» Global Ports. Но, думаю, в следующем году они предложат Hyundai перевести весь объём на «Первый контейнерный терминал», что было бы логично – Maersk давно там работает. А «Моби Дику» придется перепрофилироваться. Ходят слухи, что Минобороны ищет место для размещения военных кораблей на периоды проведения военно-морских парадов в Кронштадте и Петербурге, «Моби Дик» вполне подходит для такого проекта. А, может быть, там появится судоремонтная верфь. В любом случае, окончательное решение примет владелец терминала Global Ports.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»