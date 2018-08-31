Смольный попросил у депутатов 3,7 млрд рублей на субсидии ЗСД

Размер субсидии ООО «Магистраль северной столицы» в 2019 году составит 3 млрд 669 млн 133 тысяч рублей. Такой вывод можно сделать из документов, предоставленных комитетом по инвестициям в парламент Петербурга в рамках бюджетных слушаний 31 августа.

Сумма внесена в документы, содержащие ведомственную структуру расходов комитета. При этом она меньше, нежели в предыдущие два года. Тогда чиновники выплатили компании 4 и 5 млрд рублей.

Напомним, строительством Западного скоростного диаметра занималась компания «Магистраль северной столицы», принадлежащая «ВТБ Капиталу» и Газпромбанку, по соглашению с правительственным ОАО «ЗСД» и Смольным. Стоимость магистрали составляет 212,7 млрд рублей. Это 50,7 млрд рублей из федерального бюджета, 54,1 млрд рублей – средства городского бюджета, внебюджетное финансирование составляет 107,9 млрд рублей.

По условиям концессионного соглашения, «Магистраль северной столицы» будет эксплуатировать ЗСД и взимать плату за проезд до 2042 года. До 2019 года город обязан возмещать компании недополученную прибыль, если она будет меньше указанной в договоре. Условия соглашения остаются коммерческой тайной. Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга пытались получить к нему доступ, но получили отказ от губернатора.