Китайский «Хуа бао» может отказаться от строительства конгрессно-выставочного комплекса в Красносельском районе

Китайский инвестор «Хуа бао» может отказаться от строительства конгрессно-выставочного комплекса в Красносельском районе. Об этом сказала глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2019 год в Законодательном собрании Петербурга, передает корреспондент «Фонтанки».

По ее словам, сейчас проводится исследование расходов, которые понадобятся на рекультивирование свалки, которая находится на участке. «По результатам экспертизы, они могут отказаться от строительства», – сказала глава комитета. В этом случае Смольный будет думать, как реализовать проект за счёт бюджета или иным образом вовлечь землю в оборот. Сами работы по рекультивации могут занять полтора года.

Ранее сообщалось, что ООО «Международная инвестиционная компания «Хуа бао» (входит в группу «Хуа жэнь») планирует построить конгрессно-выставочный комплекс на участке на улице Маршала Казакова.

Ранее Ирина Бабюк сообщала, что объем инвестиций в проект составит 16 млрд рублей.