Setl City построила детские сады и школы для 5 тысяч детей

Setl City

За три года Setl City ввела в эксплуатацию 16 социальных объектов, построенных на средства компании. 13 муниципальных детсадов и 3 общеобразовательные школы в Петербурге и Ленобласти рассчитаны в общей сложности на 5133 места.

Еще три сада – частных – вмещают 305 малышей. Девелопер также реконструировал школу на 1-й Жерновской ул. для незрячих и слабовидящих детей.

Первой общеобразовательной школой, построенной Setl City, стало учреждение в Кудрово – в микрорайоне «Семь столиц». Кудровская средняя образовательная школа на 600 ребят открыла свои двери 1 сентября 2016 года. Проект строительства был признан Минстроем России образцовым, а документация рекомендована для повторного использования на федеральном уровне. Еще две общеобразовательные школы – в Мурино в «GreenЛандии-1» и в Красносельском районе в «Солнечном городе» – примут первых учеников 1 сентября 2018 года.

Setl City

Первые садики для малышей открылись также в Кудрово. Сейчас там работает уже 3 муниципальных детсада, построенных Setl City. В Мурино, в ЖК «GreenЛандия-1» весной-2018 были открыты 2 муниципальных садика. В этом же году начали работу сады в Приморском районе – в ЖК «Чистое небо» – и в Красносельском – в ЖК «Солнечный город». 1 сентября начнут принимать малышей в еще одном садике в «Солнечном городе», а также в новом детском дошкольном учреждении в Невском районе – в ЖК «Невские паруса».

Setl City

305 ребят посещают частные детсады – в квартале высокого класса Riverside на Ушаковской наб., в комплексе бизнес-класса «The Residence» на Васильевском острове, а также в комплексе «GreenЛандия-1».

Setl City

Сейчас Setl City строит еще 4 школы и 11 детсадов.

Справка о компании Setl City

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК "Невские паруса" - застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК Riverside (дом сдан) - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projec ts/riversaid-riverside/declara tions

ЖК «The Residence» – застройщик ООО "Новый стиль", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-residence/declarations

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