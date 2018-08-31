Турецкий президент заявил, что не откажется от закупки С-400

Турция не откажется от закупки российских зенитных ракетных комплексов C-400, несмотря на угрозы со стороны США, подтвердил президент этой страны.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность систем C-400 для безопасности страны, поэтому поставки будут осуществлены в кратчайшие сроки. Об этом 31 августа сообщает издание Anadolu.

При этом глава государства заметил, что некоторые страны предвзято относятся к борьбе Турции с терроризмом. «Усилия всех стран по борьбе с терроризмом воспринимаются как должное, но, как только речь заходит о Турции, отношение в корне меняется», – заявил Эрдоган.

Президент также отметил, что определенные силы пытаются перекроить карту региона. «Анкара ведет трудную борьбу против реализации сценариев, частью которых является Турция. Турция и турецкий народ не раскаиваются в своем выборе», – заверил турецкий лидер.

Ранее Соединенные Штаты пригрозили санкциями в отношении стран-покупателей российских систем С-400. Кроме того, американцы запретили поставку в Турцию своих истребителей F-35 именно из-за покупки турками российских зенитных ракетных комплексов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь заявил, что его страна ставит перед собой задачу защищать воздушное пространство, поэтому не откажется от сделки с Россией.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Поставки российского вооружения произойдут в 2019 году.