Телеканал «Санкт-Петербург» может переехать с улицы Чапыгина. Аренда обходится слишком дорого

Телеканал «Санкт-Петербург» может сменить редакцию. Об этом сообщил глава комитета по печати Сергей Серезлеев в рамках нулевых чтений бюджета в Мариинском дворце 31 августа.

Вопрос о расположении студии задали депутаты при обсуждении трат телеканала. По данным Серезлеева, в проекте бюджета на следующий год уже предусмотрено финансирование городского СМИ объемом 725 млн рублей (в этом – 759,8 млн рублей), из них около 300 млн рублей «Санкт-Петербургу» будет стоить расположение на территории Пятого канала на улице Чапыгина.

Как отметил чиновник, руководство «Санкт-Петербурга» обдумывает возможность приобрести собственное помещение: на аренду в прошлые годы потрачено слишком много. Ожидается, что вопрос поднимут на заседании совета директоров в конце года, к этому моменту уже подберут конкретные адреса.

В качестве дополнительной потребности Серезлеев запросил у депутатов ещё 374 млн на телеканал. В случае если заявку поддержат, «Санкт-Петербург» обойдется бюджету более чем в 1 млрд рублей.