Снос флигеля дома Долгоруковых приостановили. Нетронутым остался только первый этаж.

Снос флигеля дома Долгоруковых на Васильевском острове приостановили на неделю. Решение приняли 30 августа на встрече градозащитников с вице-губернатором Петербурга Игорем Албиным. Эксперты получили время на независимое обследование здания, сообщили в пресс-службе вице-губернатора.

Противники сноса в ходе встречи напомнили, что ранее не раз настаивали на том, чтобы флигель исторического дома 31 по улице Репина сохранили. Дом Долгоруковых является объектом культурного наследия регионального значения и фактически составляет с флигелем единый комплекс. Пристройка связана с именем известного художника-авангардиста Павла Филонова, и даже изображена на одной из его картин. Но расположенный во дворе флигель, к сносу которого уже приступил Институт океанологии, охранного статуса не получил.

НИИ океанологии реконструирует здание, а на месте флигеля Филонова намерен построить новый, схожей этажности и площади. В НИИ подчеркивали, что демонтаж происходит в рамках закона. Снос флигеля рабочие начали 25 августа. К настоящему моменту, как рассказал «Фонтанке» замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов, нетронутым остался только первый этаж флигеля, второй почти полностью разобрали.

На встрече с градозащитниками вице-губернатор заметил, что НИИ с точки зрения закона прав, но все же призвал руководствоваться не буквой, а духом закона. «Разрушив, вы уже не сможете восстановить XIХ век. Какой ценностью для исторического Петербурга будет обладать новое здание, пусть даже построенное в прежних объемах?.. – Никакой! Надо найти компромиссный вариант: разобрать аварийные конструкции, но сохранить то, что еще можно сохранить», – цитирует Албина пресс-служба.

За отведенную неделю защитникам флигеля предстоит созвать группу экспертов для независимой оценки его технического состояния. Итоги подведут на следующей рабочей встрече.