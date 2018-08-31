Поклонская решила «не расшатывать ситуацию» после телеобращения Путина. Но обещает поступать по совести

Если бы россияне чувствовали «элементарную скромность» властей предержащих и уважение к простому человеку и закону, они бы с большим пониманием отнеслись к пенсионной реформе. Так прокомментировала телеобращение президента Владимира Путина депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Критический пост народной избранницы, единственной из «Единой России» проголосовавшей против пенсионной реформы в первом чтении, опубликован утром 31 августа «ВКонтакте». Политик и ранее комментировала обращение главы государства к народу, а теперь решила изложить свои мысли подробнее.

«Убеждена, что сомнений насчёт принятия пенсионной реформы ни у кого нет, – пишет Поклонская. – Выступление президента, которого ещё совсем недавно все поддержали на выборах, чётко раскрыло перспективы. Он является Главой государства и Верховным главнокомандующим, то есть капитаном корабля под названием "Россия"... Со своей стороны обещаю каждому, что всегда поступала и буду поступать по совести».

Далее она пишет (не собираясь, впрочем, «расшатывать ситуацию», как иные умельцы) о «несправедливости, судебном и правоохранительном произволе, кланах и чванстве чиновников, которые не скроешь». Депутат считает, что они — основной раздражитель для населения и тормозят развитие России.

Реформы и преобразования нужны, но только те, что во благо и в интересах людей и страны, убеждена экс-прокурор Крыма.

«Почему … нет ответов на вопросы: где деньги, куда они постоянно пропадают и кто виноват? Не только ведь демографический кризис 90-х всему виной. Где исполнители и проводники законов? Почему при упоминании фамилий отдельных бизнесменов и родственников некоторых высокопоставленных чиновников все контролёры и инспекторы теряют сознание или встают по стойке смирно?» – говорится в заявлении Поклонской.

Свою речь, напоминающую программную, депутат завершает так: «Если бы так ярко люди не видели этого, а немного чувствовали хоть какую-то элементарную скромность и уважение к закону и простому человеку, они бы с большим пониманием отнеслись к ущемляющим их права вынужденным мерам экономического характера».

Напомним, Госдума готовится к рассмотрению закона о повышении пенсионного возраста во втором чтении. 29 августа к гражданам в телеэфире обратился президент Владимир Путин, предложивший смягчить реформу. Например, повысить возраст выхода на заслуженный отдых для женщин не на восемь, а на пять лет.