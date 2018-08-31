На оборонном заводе в Нижегородской области рванула взрывчатка. Сообщается о троих погибших

На оборонном заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв, есть пострадавшие.

Взрыв произошел утром 31 августа в цехе по производству взрывчатого вещества аммонал, пишет «Новая газета». Сообщается о трех погибших и нескольких пострадавших. Есть и пропавшие без вести.

Взрыв спровоцировал пожар на площади 100 квадратных метров. Ему присвоен повышенный номер сложности. Предварительная причина взрыва – нарушение технологического процесса.

Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в России производителей всех видов промышленных взрывчатых веществ и детонаторов, которые используются в горнорудной промышленности.