В «Новой Охте» появится парк

ПАО «Группа ЛСР»

На территории «Новой Охты» появится парк площадью более 2 га с хоккейной площадкой, велосипедной дорожкой и зеленой аллей. Девелопер комплекса – «Группа ЛСР» – уже приступил к его созданию.

Зеленый парк на карте «Новой Охты» станет новым притягательным местом отдыха местных жителей и главной доминантной территории жилого комплекса. Его открытие состоится уже в этом году.

В основу проекта заложена идея активного времяпровождения всей семьей. Парк разместится на участке более 2 га между уже построенными жилыми кварталами «Новой Охты» вдоль ул. Корнея Чуковского. Согласно проекту, будет высажено более 2100 кустарников разных пород, почти 220 деревьев, среди которых липы, каштаны, ивы, ели, клены и яблони.

По границе парка будет проходить отдельная полоса для велосипедистов протяженностью почти 1 км. Здесь появятся пешеходная аллея и места отдыха, где и в вечернее время будет возможно прогуляться всей семьей: на всей территории установят уличные фонари.

Заняться игровыми видами спорта взрослые и дети смогут на открытой арене, где зимой удобно играть в хоккей или кататься на коньках, а летом играть в футбол или волейбол. Также в парке идет строительство концертной площадки, где для жителей района будут проводить развлекательные и культурные мероприятия.

«Новая Охта» – один из крупнейших проектов «Группы ЛСР», состоящий из 40 жилых домов суммарной площадью чуть более 800 000 кв. м. На сегодня все корпуса первой очереди сданы в эксплуатацию. Жители «Новой Охты» уже пользуются многочисленными объектами инфраструктуры – открыты магазины, аптеки, салоны красоты, кафе. Предусмотрены яркие площадки для игр, уже построены три детских сада, школа и поликлиника. Также в «Новой Охте» работает соседский центр, благодаря которому на территории комплекса проходят различные мероприятия, направленные на установление добрососедских отношений между жителями.

В пешей доступности – берег реки Охты, идеальный для спокойного отдыха, а в получасе езды находятся Токсовский лесопарк, Кавголовские озера и горнолыжные курорты. Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. До метро от «Новой Охты» можно добраться за 10-15 минут.

Вторая очередь «Новой Охты» продолжает масштабную застройку в Красногвардейском районе между рекой Охтой и Муринской дорогой. Комплекс строится в новом районе и демонстрирует современный подход к квартальной застройке, где есть все необходимое для полноценной жизни молодой семьи.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

Разместить "Новость компании" онлайн