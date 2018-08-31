Социологи: На сборы в школу российская семья потратит больше 21 тысячи рублей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии 1 сентября представил данные исследования, посвященного тратам родителей, связанным с началом учебного года.

Сумма средних декларируемых трат в 2018 году составила 21 135 рублей, уверяют социологи.

Основная часть трат приходится на покупку школьной формы, «сменки» и т.п. – это 10 196 рублей. Более двух тысяч рублей будет израсходовано на покупку письменных принадлежностей (2 761 руб.) и школьного портфеля (2 531 руб.). На приобретение учебно-методических материалов потратят 2 448 рублей.

Более одной тысячи рублей планируется отдать на взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды (1 271 рубль). Четверть опрошенных (24%) оплачивали охрану школы в последние пять лет, при этом 13% респондентов считают, что эти траты должны быть оплачены из собственных средств. Родители по собственной инициативе в среднем отдают 1 020 рублей на добровольные спонсорские взносы.

Менее ощутимыми для кошелька будут траты на цветы и подарки учителям к Дню знаний – 908 рублей. Каждый второй (48%) опрошенный покупал подарки учителям в последние пять лет.

"Россияне понимают, что большая часть расходов, связанных с обучением ребенка в школе, должна оплачиваться за счет собственных средств родителей: так, значительно снизилась доля тех, кто считает, что такие статьи расходов, как подарки учителям, дополнительные занятия по основным предметам, учебно-методические материалы и пр., должны быть оплачены за счет бюджетных средств (снижение с 28% в 2010 году до 10% в 2018)", – добавляют исследователи.