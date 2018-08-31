«Наши дети не услышат первый звонок». Как петербургские школьники начинают учебный год

Часть школ в Приморском, Фрунзенском, Колпинском, Выборгском и Красногвардейском районах, которые должны были построить еще в 2016-2017 годах, не смогут принять учеников и в этом году по вине подрядчиков. Некоторые школы, которые все же планировали начать работу с 1 сентября, по факту оказались не очень готовы к грядущему Дню знаний.

Лев Романов/Интерпресс

Готов ли Петербург к первому сентября с учетом этой недостачи и доделок впопыхах, разбиралась «Фонтанка».

Фонд капитального строительства и реконструкции (ФКСР), подведомственный комитету по строительству, продолжает расторгать многомиллионные контракты с участниками госстроек, что размазывает сроки строительства новых школ во времени. Образовательная среда Петербурга за счет города и инвесторов за последние несколько лет пополнилась девятью школами на 6,7 тыс. мест вместо запланированных 14 на 9,7 тыс. мест. Первого сентября школьников Северной столицы примут 683 государственных и 54 частных школы.

В этом году из-за очередных расторжений госконтрактов вместо анонсированных губернатором Георгием Полтавченко восьми школ на 4,7 тыс. мест город получит только три, недосчитавшись 2 тыс. мест. Кроме того, еще 2 школы на 2200 учеников должны сдать инвесторы, которых обременили социальной нагрузкой.

Между тем за последние два года численность школьников в Петербурге выросла почти на 40 тысяч человек. Первого сентября 2018 года в школы должны пойти 487 тысяч учеников.

Строительные сюрпризы ко Дню знаний

Что касается новых школ, в комитете по образованию анонсировали открытие первого сентября пяти новых зданий для учащихся. Это школы №691 Невского района, №99 Петроградского района, №220 Калининского района, №428 Приморского района и новый корпус школы №385 Красносельского (всего 3,45 тыс. мест).

Среди новых учебных заведений «Фонтанка» обнаружила, что в некоторых из них работы ведут в спешке, едва успевая к главному празднику осени или не успевая вовсе.

Так школа 691 с углублённым изучением иностранных языков на 850 школьников – это школа-долгострой, которая ведёт историю с 2014 года. Новому учебному заведению уже присвоили адрес Союзный пр., 5 (новый проспект между ул. Коллонтай и Бадаева), сформировали педсостав, оборудовали классы, но… разрешения на ввод пока не получили.

Школу, фактически, по сей день достраивает компания «НордИнвестСтрой» Вадима Пичулина, фигуранта «мусорного дела» (контракт на 650 млн рублей). К слову, компанию ранее изгоняли со строительства школы в Металлострое, хотя сегодня в активе бизнесмена находится пять государственных контрактов.

Дозвониться до застройщика изданию не удалось. «Конечно, мы успеваем. К 1 сентября обязательно всё будет готово, и праздник будет, а разрешение на ввод в эксплуатацию школа получит уже на днях», – заверила издание директор школы Ирина Карпицкая. «Такого, чтобы школа вводилась без разрешения, быть не может», – в свою очередь категорично заявили в комитете по строительству. Но на момент публикации разрешения на ввод в эксплуатацию школы в базе Стройнадзора не оказалось. Между тем до 1 сентября ровно день.

В начальной школе 99 на Депутатской, 6, как ни торопились, подготовить здание к празднику не успели. В редакцию позвонила мама одного из первоклассников и сообщила, что ремонт в школе не закончен, праздничной линейки у детей не будет. «У наших детей не будет традиционного праздника, они не услышат первый звонок. Руководство школы сказало, что праздник состоится в «Великан парке», но собственную школу дети не увидят. Мы увидели состояние школы, ужаснулись и поняли, что дети смогут пойти туда минимум через две недели, где они будут учиться до окончания ремонта – мы не знаем», – пожаловалась «Фонтанке» женщина.

Директор школы Елена Резниченко подтвердила, что ремонт «по множеству причин, которые неудачно совпали», действительно не успевают сделать. «Конечно, ситуация с ремонтом нас тоже очень не устраивает, но ради комфорта и безопасности детей лучше немного подождать, но дать ученикам качественные классы, где не пахнет краской. Пришлось принимать альтернативные решения», – прокомментировала Резниченко. Директор уверяет, что для детей организуют достойный праздник. Медосмотр пройдет в понедельник, 3 сентября, а занятия, согласно расписанию, начнутся уже со вторника, 4 сентября, в здании молодёжного центра «Среда». В новую школу, по словам руководителя учреждения, малыши смогут пойти, ориентировочно, уже на второй учебной неделе.

Здание школы передали РОНО Петроградского района в январе 2018 г. Ранее здесь находился частный садик, а после истечения срока аренды здание подарили городу. По информации районной администрации, ремонт здания вели на средства благотворителей.

Школы №220 на Бестужевской, 3 (строила группа ЛСР в составе ЖК «Синема» на 300 детей), и № 428 на Юнтоловском проспекте, 51 (возводил «ГлавСтрой СПб» для новоселов ЖК «Юнтолово» на 825 детей), вводились в эксплуатацию еще в прошлом году. Новое здание 385-й школы на 1375 мест в Сосновой Поляне от «Сэтл Сити» ввели в начале августа 2018 года, и к 1 сентября 2018 года, как заверили в пресс-службе девелопера, подготовиться успели.

Школы потерянного времени

Почти все школы, которые могли бы принять учеников уже в грядущий День знаний, –долгострои, что фигурировали в адресных программах комитета по строительству на 2016-2018 годы. Из-за чехарды медлительных подрядчиков объекты так и не дошли до ввода в эксплуатацию.

Так и не дождались открытия новой школы на 550 мест ученики Металлостроя. Учебное заведение планировали построить еще в 2016 году, затем срок перенесли на 2018 год, но уже весной этого года ФКСР расторг контракт на 517 млн рублей со вторым по счёту подрядчиком, уже известным читателю «НордИнвестСтроем». Работа не спорилась, сроки срывались, а рабочих на стройплощадке оказалось слишком мало. Эстафетную палочку в августе этого года приняло ООО «Стройсиндикат», которое обещает построить школу только в 2019 году почти за 395 млн рублей. Ранее, в 2014 году контракт заключили с ООО «Альянс капитал девелопмент» на сумму 545,4 млн рублей. За медлительность подрядчика, уже успевшего освоить 191,4, с проекта попросили.

Похожая участь постигла школу на Малой Бухарестской, которую также ожидали в 2016 году. По причине нерасторопности и серьёзных проблем с качеством работ ФКСР дважды расторгал контракт с ООО «Строительство и отделка» (300 млн рублей и 263 млн рублей). Компания с 2012 года пыталась построить школу на 550 мест, но умудрилась не только несколько раз сорвать срок, но и сэкономить на качестве бетона. Из-за трещин в стенах комстрой даже задумывался о сносе бракованного здания, но решил перепроектировать. «Строительство и отделка» получило «чёрную метку» недобросовестного подрядчика. Сейчас школу намерены достроить уже в этом году силами ООО «Апекс-Татарстан» за 114 млн рублей – контракт заключили в августе 2017 г.

Также в 2016 году в Приморском районе (Северо-Приморская часть) намеревались сдать школу на 550 мест. Контракт почти за 600 млн рублей в 2014 году получил подрядчик ООО «Строй-Терминал». Освоив 336,5 млн рублей, подрядчик дважды сорвал сроки. В 2017 году ФКСР окончательно отказался от услуг компании, а срок сдачи объекта условно перенесли на 2019 год. Нового подрядчика пока не нашли.

Школа на 550 мест в Выборгском районе (квартал Шувалово-Озерки) – долгострой, известный ошибками проектирования и строительными дефектами, – также должна была порадовать школьников в 2016 году. Первый подрядчик «Промстройимпекс» начал стройку в 2014 году за 170 млн, но в феврале 2016 лишился контракта из-за просрочек. За 550 млн рублей на объект вышла компания «Ленстройремонт». Уже весной 2017 года инспекция под руководством вице-губернатора Игоря Албина выяснила, что в здании, достроенном до третьего этажа, кренятся колонны и сами конструкции нуждаются в серьёзной доработке. Поскольку подрядчик не спешил устранить замечания, да и в целом – не спешил, контракт расторгли в апреле этого года. Право на достройку перешло к ООО «Норд-Строй» – школу обещают к 2019 году.

С 2017 на 2020 год перенесли срок строительства школы на 825 мест в Ручьях Красногвардейского района Петербурга. С 2017 года сроки переносили дважды. Первый подрядчик проекта ООО «ЭТС» приступил к стройке в 2016 году – цена контракта составила почти миллиард рублей. Компания не стала счастливым исключением из «антиправил» строительного господрядчика. Летом 2016 года под вопрос встало качество проектирования – объект потребовал повторной экспертизы, позднее подрядчик ожидаемо перестал справляться со сроками – к 2017 году здание так и не получило кровли, окон, отделки и внутреннего оборудования. Окончательно разочарованный в подрядчике ФКСР расторг контракт в марте 2018 года. Право на достройку школы за 600 млн получило АО «Трест 68» в мае этого года. Школу обещают сдать в 2019 году.

Важно учесть, что само по себе разрешение на ввод в эксплуатацию вовсе не означает, что ученики смогут сразу сесть за парты. Сначала школу долго передают в собственность города и заключают множество контрактов с ресурсоснабжающими организациями, ищут персонал, закупают нужное оборудование. Как отмечают в комитете по строительству, процедуры могут занять от полугода до полутора лет. «По этой причине жители новых кварталов зачастую видят полностью готовые объекты образования во дворах и не имеют возможности водить туда детей», – поясняют в комстрое.

Таким образом, школы, которые хотят построить в этом году, смогут дать полноценные учебные места только через год-полтора.

В 2018 году Петербург ожидает ввода в эксплуатацию пяти новых учебных заведений, которые обеспечат школьников еще 3,6 тыс. мест. Три объекта возведут по заказу комстроя – на Мебельной улице, Малой Бухарестской и Дальневосточном пр. Ещё одну школу обещает построить инвестор-девелопер «Сэтл Сити» и на Кондратьевском проспекте (в составе ЖК «Полюстрово Парк»).

Удержать первую смену

В комитете по образованию отчитались, что за последние два года численность школьников в Петербурге выросла почти на 10%. Так, в позапрошлом учебном году грызть гранит науки отправились 448 тысяч детей (в том числе 52 тысячи первоклассников), в минувшем году количество учащихся возросло на 20 тысяч – 468 тысяч (58 тысяч первоклассников), в нынешнем 2018-2019 году нагрузка на общеобразовательные учебные заведения города составила уже 487 тысяч школьников, в том числе 58,5 тысяч первоклашек. Прирост ещё на 19 тысяч.

«Количество детей, которые приходят в школу в первый класс, намного больше количества детей, которые ее покидают после 11 класса – этим летом ушли 25 тысяч детей. Тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет. Связано это, очевидно, с тем, что в конце 90-х – начале 2000-х годов детей на свет появлялось меньше, чем в начале 2010-х», – так объясняет это пресс-секретарь комитета Даниил Борисов.

Он заверил, что несмотря на задержки по вводу в эксплуатацию новых школ, к 1 сентября петербургские ученики полностью обеспечены местами: их сегодня ровно столько же, сколько и детей – 487 тысяч. Средняя наполняемость классов при этом, мягко говоря, на пределе – по 28 учеников на класс. «В ряде районов, где темпы ввода жилья опережают темпы строительства школ, наполняемость классов выше среднего и нередко превышает 35 детей на класс. Это Пушкинский, Приморский, Выборгский, Красносельский, Московский и Невский районы. Они же и лидируют по количеству учащихся», – обозначил болевые точки пресс-секретарь комитета по образованию.

Даниил Борисов убеждён: для того чтобы школьники, а их в Петербурге с каждым годом становится больше, продолжали учиться в первую смену и были обеспечены местами, новые школы городу необходимы «как минимум в соответствии с адресной инвестиционной программой».

Ольга Головина, специально для «Фонтанки.ру»