«Уральские авиалинии» рассказали, как сэкономить на поездке в Тель-Авив

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

Авиакомпания предлагает специальную акцию* на полеты в Тель-Авив для групп.

Израиль – страна с богатой историей – одно из популярных направлений для отдыха у российских туристов.

Жители Санкт-Петербурга могут отправиться в Тель-Авив с авиакомпанией «Уральские авиалинии», которая предлагает специальные предложения на групповые поездки:

Санкт-Петербург – Тель-Авив – Санкт-Петербург, Тель-Авив – Санкт-Петербурга – Тель-Авив – от 15 880 руб.;

В стоимость включены все сборы. Заказы принимаются на официальном сайте http://group.uralairlines.ru

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

*Сроки акции: с 30.08.18г по 28.03.19 г. Предложение действует на вылеты с 10.10.2018г. по 28.03.2019г. Количество групп на одном рейсе по акции регулируется авиакомпанией. Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г. Подробнее об организаторе, условиях акции можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com. или по телефону 8-800-77-00-262