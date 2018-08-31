Германия выдала России воевавшего за сирийских боевиков россиянина

Немецкие спецслужбы передали российской стороне 31-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который присоединился к террористическим организациям в Сирии, а затем попытался получить статус беженца в ФРГ.

«В октябре 2013 года конспиративно транзитом через третьи страны он выехал в Сирийскую Арабскую Республику, где принимал активное участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций», – говорится 31 августа в сообщении российской Федеральной службы безопасности РФ.

В 2017 году россиянин перебрался в Германию, где попросил политического убежища, предоставив миграционным властям страны поддельные документы. Однако попытка не удалась, и его задержали немецкие правоохранительные органы.

«30 августа 2018 года авиарейсом Берлин – Москва осуществлена экстрадиция задержанного в Россию. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию его причастности к совершённым преступлениям», — резюмировали в ФСБ.

Напомним, что это не первый раз, когда из Европы экстрадируют гражданина России, который ранее принимал участие в боевых действия в Сирии. Так, 30 августа Греция выдала уроженца Республики Татарстан 1988 года рождения, который присоединился к антиправительственным войскам в Сирии.