В Подмосковье рецидивист с ножом ранил полицейских

Ранее судимый житель Волгоградской области ранил несколько сотрудников патрульно-постовой службы в Подмосковье, которые попытались его задержать.

О неадекватном человеке с холодным оружием, разгуливавшем в парке города Дзержинский, очевидцы сообщили в полицию поздно вечером 30 августа. Стражи правопорядка, которые прибыли на место, не смогли сразу задержать нарушителя: тот напал на них с ножом, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину все-таки смогли поймать, однако он успел ранить несколько полицейских. Одному из них потребовалась госпитализация, а остальным была оказана медицинская помощь на месте. Их здоровью в данный момент ничего не угрожает.

Проверка личности показала, что неадекват оказался ранее судимым 27-летним жителем Волгоградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.