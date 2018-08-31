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Туризм
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31.08.2018 10:45
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Аэрофлот открывает рейсы в города Северного Кавказа

Аэрофлот открывает рейсы в города Северного Кавказа

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот открывает регулярные рейсы в крупные города северокавказских республик — Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Назрань и Нальчик. Полеты будут выполняться ежедневно с 28 октября 2018 года. Продажа билетов открыта.

Рейсы будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A320 по следующему расписанию:

По направлению Москва – Грозный - Москва :

  • рейс SU1498 вылетает из Шереметьево в 08:35, прилетает в Грозный в 11:25,
  • рейс SU1499 вылетает из Грозного в 12:40, прилетает в Шереметьево в 15:35 (по вторникам — вылет в 12:55, прилет в 15:45).

По направлению Москва - Махачкала – Москва:

  • рейс SU1052 вылетает из Шереметьево в 08:25, прибывает в Махачкалу в 11:20,
  • рейс SU 1058 вылетает из Шереметьево в 15:50, прибывает в Махачкалу в 18:40,
  •  рейс SU1053 вылетает из Махачкалы в 12:20, прибывает в Шереметьево в 15:15,
  •  рейс SU1059 вылетает из Махачкалы в 19:40, прибывает в Шереметьево в 22:35.

По направлению Москва - Владикавказ – Москва:

  • рейс SU1042 вылетает из Шереметьево в 8:00, прибывает во Владикавказ в 10:40.
  • рейс SU1043 вылетает из Владикавказа в 11:40, прибывает в Шереметьево в 14:15.

По направлению Москва - Назрань – Москва:

  • рейс SU1078 вылетает из Шереметьево в 14:55, прибывает в Назрань в 17:40.
  • рейс SU1079 вылетает из Нальчика в 18:40, прибывает в Шереметьево в 21:30.
  • рейс SU1064 вылетает из Шереметьево в 14:00, прибывает в Нальчик в 16:30.
  • рейс SU1065 вылетает из Нальчика в 17:30, прибывает в Шереметьево в 20:00.

Северный Кавказ является регионом, активно набирающим популярность среди туристических направлений в России. Грозный — это активно растущий туристический центр Кавказа. Столица Чеченской республики готова встретить гостей не только знаменитым кавказским радушием, но и обновленным обликом города. В Грозном находится одна из крупнейших и известных во всем мире мечетей — мечеть «Сердце Чечни». Махачкала— столица Республики Дагестана и самый крупный город-порт в России на берегу Каспийского моря. Махачкала отличается от других столиц северокавказского региона своей незабываемой динамикой жизни. Город Владикавказ — это не только столица популярных осетинских пирогов и необычайно вкусной кавказской кухни, но и край горных рек, живописных ущелий и самых неожиданных туристических маршрутов. Город Назрань - крупнейший город Республики Ингушетия, это форпост России на границе с Грузией, один из центров промышленности и торговли северокавказского региона. Город Нальчик — жемчужина Северного Кавказа, с трех сторон окружен горной грядой. Он расположен практически у подножия горы Эльбрус, самой высокой горной вершины в России.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно по круглосуточным телефонам контакт-центра Аэрофлота: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру,  в офисах собственных продаж или на сайте авиакомпании. 

 

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