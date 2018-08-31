Хабаровских полицейских арестовали за пытки над водителем «Почты России», потерявшим 5 млн рублей

В Хабаровском крае задержаны замначальника полиции и двое оперативников ОМВД по Ульчскому району. Их подозревают в выбивании признательных показаний из водителя «Почты России» с помощью кулаков и электрошокера. Об этом 31 августа сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

История произошла в июне 2018 года. Водитель «Почты России» повез из села Богородское в поселок Де-Кастри Ульчского района почтовые отправления и пенсии местным жителям. Прибыв в пункт назначения, мужчина не нашел в кузове грузовика мешок с 5 миллионами рублей.

Полицейские начали проверку, и первым подозреваемым стал тот самый водитель. По версии следствия, чтобы побыстрее раскрыть дело, стражи правопорядка вывезли несчастного в лес на окраине Богородского и избили. Это не помогло, мужчина «не раскалывался». Тогда его привезли в отдел, где продолжили пытки, на сей раз в ход пошел электрошокер. Но и это не помогло. Не признав вину, водитель покинул полицию.

Через несколько дней местные жители нашли мешок с деньгами на пути следования машины «Почты России» и вернули водителю все до последнего рубля.

Теперь хабаровских полицейских ждет суд. Их обвинили по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств). Сообщается, что двое из них уже арестованы.