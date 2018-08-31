«Россия» переводит часть рейсов из Внуково в Шереметьево

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Совместные рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» будут обслуживаться в крупнейшем аэропорту страны.

Авиакомпания «Россия» с начала сезона «Зима 2018/19» переведет часть рейсов из Международного аэропорта Внуково в Международный аэропорт Шереметьево (терминал D). С 28 октября 2018 года крупнейший аэропорт страны будет обслуживать рейсы перевозчика по девяти направлениям:

Москва – Владивосток – Москва

Москва – Хабаровск – Москва

Москва – Магадан – Москва

Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва

Москва – Южно-Сахалинск – Москва

Москва – Калининград – Москва

Москва – Симферополь – Москва

Москва – Оренбург – Москва

Москва – Денпасар – Москва

Перевод части рейсов обусловлен формированием Группой «Аэрофлот», в которой «Россия» является второй по величине авиакомпанией, мощного транзитного узла. Сотрудничество с Шереметьево позволит более эффективно использовать разветвленную сеть маршрутов Группы, а также предоставлять пассажирам удобные стыковки на социально значимых внутрироссийских направлениях.

Билеты можно оформить на официальном сайте «Аэрофлота».

Полный комплекс наземного обслуживания авиакомпании «Россия», начиная с регистрации пассажиров и заканчивая подготовкой к вылету воздушных судов, будет осуществлять дочерняя компания АО «МАШ» ООО «Шереметьево Хэндлинг». С учетом динамичного роста пассажиропотока ПАО «Аэрофлот» и планов прихода других перевозчиков на обслуживание в ООО «Шереметьево Хэндлинг» была закуплена дополнительная техника, осуществлен добор и проведено обучение производственного персонала компании.

Модернизированная инфраструктура аэропорта Шереметьево, производственные мощности, пропускная способность аэровокзального комплекса и аэродрома с учетом ввода в строй ВПП-3 позволят обеспечить качественное эффективное обслуживание авиакомпаний, а также создадут благоприятные условия для долгосрочного роста Группы «Аэрофлот».

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