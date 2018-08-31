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Спорт
31.08.2018 10:32
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Министр спорта РФ: Рано винить наших биатлонистов в употреблении допинга

Министр спорта РФ Павел Колобков попросил дождаться результатов проверки четырех российских спортсменов, которых подозревают в употреблении запрещенных медицинских препаратов.

«Только вчера поступила информация и документы [об использовании допинга, выявленного Международным союзом биатлонистов]. Говорить о каком-то нарушении преждевременно. Поэтому сейчас федерация изучает все поступившие документы. Пока рано об этом говорить», – цитирует 31 августа министра издание «Лента.ру».

По словам Колобкова, необходимо сначала изучить доказательства якобы имевших место нарушений, а затем делать выводы.

Напомним, что 30 августа Союз биатлонистов России опубликовал выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), настаивающей на нарушении правил четырьмя российскими спортсменами. Трое из них уже завершили спортивную карьеру, а один до сих пор защищает цвета России на международных соревнованиях. В течение 14 дней биатлонисты должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии или нет. Чуть позже СМИ раскрыли имена попавшихся россиян: Александр Печёнкин, Александр Чернышёв, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

Российские биатлонисты на прошедшей Олимпиаде в корейском Пхёнчхане выступали под нейтральным флагом из-за допингового скандала. Они установили антирекорд, оставив страну без медалей в этом виде спорта.

 

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