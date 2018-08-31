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Финляндия
31.08.2018 10:31
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Выходные 1-2 сентября: современное искусство, блошиный рынок и песчаные замки

В первые выходные сентября в Финляндии ожидается от 17 до 21 градуса Цельсия, возможны дожди на юго-востоке страны.

Выходные 1-2 сентября: современное искусство, блошиный рынок и песчаные замки

JKMM, Mika Huisman

В центре финской столицы открылся новый музей современного искусства Amos Rex. Сейчас там представлена цифровая экспозиция арт-группы teamLab из Токио, позволяющая посетителям самим взаимодействовать с художественной реальностью. Любопытно будет взглянуть и на то, как здание музея изменило вид площади Ласипалатси холмами и световыми люками. 
 
В музее Атенеум до 2 сентября можно увидеть мозаичный портрет президента Финляндии Саули Ниинистё, созданный из ста фрагментов произведений современных финских художников.
 
В Хельсинки завершается масштабный фестиваль искусств. В субботу на сцене Финского национального театра покажут постановку Tainaron, основанную на романе Леены Крон. Главная героиня оказывается в мире, где размыты грани между человеком, животными и растениями, и пишет оттуда письма в современный зрителю мир. В шатре Huvila 1 сентября выступит незрячий африканский дуэт Amadou & Mariam, в 2008 году их альбом был номинирован на премию Грэмми. А 2 сентября там же состоится концерт канадской певицы Мелиссы Лаво. Также в рамках фестиваля в воскресенье в кинотеатре «Орион» покажут классику Диснея про Микки-Мауса и Дональда Дака.
 
В субботу и воскресенье на территории бывшей электростанции Сувилахти будет проходить крупнейший в Северной Европе фестиваль комиксов. В этом году темой мероприятия стала Италия. Одновременно с ним состоится фестиваль «самиздата» Zine Fest, куда съедутся независимые издатели «зинов» из Финляндии и других стран.
 
В субботу в церкви в скале Теммпелиаукио, известной своей удивительной акустикой, состоится джазовый концерт коллектива Nordic Passion. Начало в 19:30, вход свободный.
 
В случае хорошей погоды в воскресенье на улице Алексиса Киви в центре Хельсинки развернется блошиный рынок. За покупками можно отправиться с 11 до 18 часов.
 
 В Турку в эти дни проходит молодой фестиваль анимационных фильмов TAFF. Площадками фестиваля станут бывший завод Manilla, арт-пространство Logomo, дворик здания Brinkkala, Bar Ö и Kino Diana. 
 
В спортивно-выставочном центре Тампере 1 и 2 сентября будет проходить выставка домашних питомцев. Там можно будет увидеть не только кошек и собак, но и кроликов, различных грызунов и экзотических животных.
 
А в субботу из Тампере в городок Нокиа и обратно можно отправиться на старинном паровозе Pikku-Jumbo. Билет для взрослого стоит 20 евро.  
 
В Лахти в этот уик-энд пройдет фестиваль городской культуры Lahti Fringe, в котором примут участие более 200 представителей различных видов искусств: от бурлеска и музыки до фотографии и скульптуры.
 
В Лаппеенранте до 2 сентября можно полюбоваться самым высоким в Финляндии песчаным замком. В этом году его создатели обращались к теме футбола, а также к туристическим объектам региона Сайма, Выборга и Санкт-Петербурга. Территория замка открыта для посещения с 10 до 21 часа, вход свободный.
 
В Котке 1 сентября устроят фестиваль культуры «Ночь Котки». Выступления музыкантов в городском концертном зале начнутся уже с 12 часов, а в 18:00 состоится концерт органной музыки в главной церкви Котки. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Виктория Трифонова

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