Поляки вновь прилетят в Смоленск — осмотреть фрагменты правительственного Ту-154

Польские следователи в 12 раз приедут в РФ, чтобы посмотреть на обломки самолета Леха Качиньского, разбившегося в Смоленске восемь лет назад. СК ждет коллег с 3 по 7 сентября. Вместе обе стороны еще раз взглянут на агрегаты, подузлы и конструктивные элементы самолёта — с применением современной криминалистической техники.

Об этом Следком сообщает 31 августа.

«Польские коллеги 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами», – добавляет ведомство.

Пресс-служба отмечает: у российского следствия не осталось вопросов о причинах крушения. К трагедии привело и решение командира экипажа не уходить на запасной аэродром, и ошибки при снижении в условиях низкой видимости, в том числе отсутствие реакции на неоднократное срабатывание системы раннего предупреждения приближения земли.

Ранее польская комиссия заявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках Ту-154. Но СК заявляет о том, что после тщательной проверки версия взрыва не подтвердилась.

«Поэтому проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета – это исключительное пожелание польской стороны, которое мы готовы выполнить в рамках тесного сотрудничества при расследовании этого уголовного дела», – подчеркнули в ведомстве.