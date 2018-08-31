Аргентина повысила ключевую ставку до 60 процентов. Страна пытается остановить обвал песо и просит о помощи МВФ

Центральный банк Аргентины повысил ключевую семидневную ставку Leliq с 45% до 60%, пообещав не снижать ее до декабря. Об этом 31 августа пишет РБК. Беспрецедентное решение регулятора призвано остановить стремительный обвал песо, который с начала года обесценился на 54%, став абсолютным аутсайдером среди валют развивающихся рынков по отношению к доллару США.

По данным терминала Bloomberg, по итогам торгов в четверг аргентинская валюта снизилась к доллару на 13%, до 39,25 песо за доллар.

Ключевая ставка в 60% — на данный момент, самая высокая в мире, следует из данных Банка международных расчетов (Bank for International Settlements — BIS), также известного как «Центробанк центробанков». На втором месте также переживающая финансовый кризис Турция (17,75%), на третьем — Мексика (7,75%).

Заявлению ЦБ предшествовало телеобращение президента Маурисио Макри, в котором он призвал МВФ ускорить выделение стране очередного транша финансовой помощи в рамках одобренной исполнительным советом фонда кредитной линии объемом 50 млрд долларов. Первый транш объемом 15 млрд долларов фонд выделил в июне, дополнительные 3 млрд страна рассчитывала получить в сентябре. Заявление стало неожиданностью как для аргентинцев, так и для МВФ.

«Аргентина, третья по величине экономика Латинской Америки подходит к концу года с рецессией, превышающей 30%, инфляцией 30% и самой высокой ключевой ставкой в мире. По прогнозу министра финансов страны Николаса Духовнэ, аргентинский ВВП снизится на 1% в 2018 году против ожидавшегося 3-процентного роста.

Ранее власти страны пообещали фонду сократить дефицит бюджета с 3,7% от ВВП до 2,7% в 2018 году и 1,3% в 2019 году.