Генконсул России заявил, что США «фактически прекратили» выдавать визы россиянам

Власти США «фактически прекратили» выдавать россиянам визы для посещения страны, в том числе и в гуманитарных случаях. Об этом 31 августа заявил генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев.

30 августа стало известно, что в заповеднике Glen Canyon (штат Аризона) утонул 20-летний Александр Курганов из Петербурга. Генконсул отметил, что вопрос визита родственников погибшего в США еще не решен, поскольку американская сторона не выдает визы.

«Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», — цитирует дипломата РБК со ссылкой на РИА Новости. Писарев добавил, что, вероятно, тело погибшего отправят в Россию без присутствия его родственников.

Ранее проблемы с получением американских виз испытывали российские спортсмены, артисты Большого театра, а также пилоты авиакомпании «Аэрофлот». Американская сторона неоднократно объясняла «визовый кризис» массовой высылкой американских дипломатов из России в 2017 году.

В июле 2017 года в ответ на высылку российских дипломатов из США, в МИД России объявили о решении сократить число сотрудников американской дипмиссии, находящихся в стране, до 755. Позже президент России Владимир Путин объявил о высылке 755 американских дипломатов.

В марте США закрыли российское генконсульство в Сиэтле и выслали 60 российских дипломатов, Россия ответила зеркально и закрыла посольство США в Петербурге. После этого в американской дипмиссии заявили, что вместе с сокращением числа сотрудников снизилась и возможность по предоставлению визовых услуг.