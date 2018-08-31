Счётная палата пожаловалась на Минобрнауки в ФСБ из-за хранения 5 миллионов книг в сырости

Счетная палата проверила эффективность расходов Минобрнауки на Государственную публичную научно-техническую библиотеку в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, пишет 31 августа РБК. Результаты проверки аудиторы отправили в Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру, Совет Федерации и Госдуму, говорится в документе.

Государственная публичная научно-техническая библиотека хранит 5,6 млн книг на сумму 126,5 млн руб. в неприспособленных помещениях, в которых они могут быть испорчены, выяснила Счетная палата. Непригодные помещения крупнейшей научно-технической библиотеки России — это примерно 83% всех ее хранилищ, следует из отчета ведомства.

Помимо этого палата выяснила, что Минобрнауки и библиотека нарушили требования к формированию, утверждению и финансовому обеспечению государственного задания. Общая сумма нарушений составляет 143 млн руб., из которых риск причинения ущерба федеральному бюджету — 59,7 млн руб.

Среди нарушений, выявленных палатой, также названы необоснованное уменьшение объема финансового обеспечения выполнения госзадания для библиотеки, необоснованное завышение затрат на выполнение работ не менее чем на 54,2 млн руб., оплата за счет субсидии работ, которые не были установлены заданием, — 79,8 млн руб.

Помимо этого Счетная палата обнаружила некорректное оформление «фактов хозяйственной жизни», а бухгалтерскую отчетность библиотеки сочла недостоверной.

Отдельно в Счетной палате обратили внимание на заключенный еще при министре Дмитрии Ливанове контракт на создание информационной «Карты российской науки», которая должна стать системой для оценки и мониторинга результатов научно-исследовательской деятельности организаций и ученых. В конце июня палата уже сообщала, что информационная система «Карта российской науки» за 450 млн руб. не функционирует из-за многочисленных нарушений. Документальное подтверждение местонахождения карты отсутствует, на балансе Минобрнауки и библиотеки она не числится.

Библиотека уже ответила на все замечания Счетной палаты, заявил РБК ее директор Яков Шрайберг. «Мы отчитались по всем нарушениям, по части согласились. Министерство тоже рассмотрело замечания, мне объявили замечания. Вопрос был закрыт», — сказал он. Шрайберг также отметил, что уже ответил на вопросы Генпрокуратуры, сотрудники ФСБ приходили в библиотеку и у них больше нет замечаний.