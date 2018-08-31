Мурманский бизнесмен лишился дорогого внедорожника, приехав в Петербург

Угонщики Северной столицы поживились дорогим внедорожником бизнесмена из Мурманска.

По данным «Фонтанки», мужчина 59 лет заметил пропажу своего любимого автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 вечером 30 августа. Внедорожник исчез с неохраняемой парковки в Кудрово. Об угоне владелец незамедлительно сообщил в полицию, оценив ущерб в 4 500 000 рублей.

Известно, что житель Мурманска оставил авто без присмотра всего лишь на час. Но, как оказалось, этого угонщикам вполне хватило.

По данным «Фонтанки», пострадавший владеет парой компаний, связанных с продажей и обслуживанием медицинского оборудования. Обе зарегистрированы в Мурманске.