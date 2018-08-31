Петербурженка отдала грабителю полмиллиона под окнами своей квартиры

Быстрое и расчетливое ограбление произошло 30 августа в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», девушка 27-ми лет стала жертвой нападения преступника рядом со своим домом на Новоколомяжском проспекте, 12, корпус 2, около одиннадцати утра. Угрожая физической расправой, грабитель в черном выхватил из рук жертвы сумку, в которой было полмиллиона рублей, и скрылся с места происшествия.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц, по предварительному сговору). Деньги потерпевшая, работающая бухгалтером, хотела обменять на валюту.