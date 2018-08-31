Посольство России попросило Вашингтон не заступаться за бесчинствующих на Азовском море украинцев

Посольство России в США в ответ на призывы «прекратить кошмарить международное судоходство» попросило Вашингтон перестать вступаться за «бесчинствующих на Азовском море подопечных. Заявление российского дипломатического представительства 31 августа опубликовано в Facebook.

«Госдеп озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. Остановками. Не арестами, не задержаниями. Примечательно, что из "сотен" судов не названо ни одно. Госдеп … замалчивает факты украинского пиратства. Например, захват траулера "Норд" украинскими пограничниками. Молчит Госдеп и о том, что 10 августа украинские силовики заблокировали в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин"», — говорится в тексте.

«Призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных», — резюмировали в дипмиссии.

30 августа начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Россия задержала с апреля буквально сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов.

В марте украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России в Азовском море. Все десять членов экипажа имеют российские паспорта, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

Приписанный к порту Петербурга танкер «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».