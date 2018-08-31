В Разметелево вор через пролом в стене «Магнита» добрался до миллионов из банкомата

Крупную сумму денег похитили из распотрошенного банкомата Сбербанка во Всеволожском районе Ленобласти. Чтобы добраться до терминала, вор проломил стену магазина.

По данным «Фонтанки», утром 30 августа сотрудники и посетители «Магнита» в поселке Разметелево, 4, придя к торговой точке, увидели пролом в стене. Это был след ночного триллера. Около трех часов неизвестный злоумышленик проделал дыру, чтобы добраться до банкомата Сбербанка в помещении. Преступник сумел преодолеть все преграды на пути к деньгам: не только стену здания, но и дверцу зеленого аппарата. В результате ему досталось чуть более 5 миллионов рублей. Похитителю удалось скрыться с места.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.