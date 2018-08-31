Центробанк составит чёрный список дропперов. В нём по ошибке могут оказаться добросовестные клиенты

Центробанк составит базу дропперов – компаний и физических лиц, на счета которых выводятся денежные средства клиентов, похищенные хакерами из банков. Регулятор опубликовал проект указания, согласно которому банки обязаны информировать о всех попытках вывести деньги без согласия клиента, пишет 31 августа «Коммерсантъ».

Газета обратила внимание, что инициатива приведет к появлению нового черного списка банковских клиентов. Проект указания принят в рамках исполнения закона 167-ФЗ, направленного на защиту средств клиентов банков от хищений, который вступит в силу 26 сентября. ЦБ в рамках данного закона получает право вести базу дропперов и доносить эту информацию до кредитных организаций. Таким образом, по замыслу ЦБ, банки смогут минимизировать риски несанкционированного вывода средств, пишет газета.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в базу дропперов могут попасть и добросовестные клиенты банков. Это может произойти в случае, если злоумышленники использовали счет клиента тайно. «Злоумышленники порой просят знакомых получить для них на свою карту деньги, при этом реальный получатель может и не подозревать, что они были похищены», —отметили специалисты. Еще один случаем может стать нечистоплотная конкурентная борьба или , или техническая ошибка.

Однако в ЦБ уверяют, что порядок занесения в базу будет определен так, что риски ошибочного попадания в него будут «максимально снижены».