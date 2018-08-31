Ребенок, приехавший полюбоваться достопримечательностями Северной столицы, разбился в гостинице в центре города

Ребенок младшего школьного возраста получил тяжелые травмы, выпав из окна гостницы в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», несчастье произошло в одиннадцатом часу утра 30 августа в Alexander House на набережной Крюкова канала. Пока мама отвернулась, мальчик 7-ми лет сорвался с высоты второго этажа. С открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей черепа ребенка доставили в больницу.

Пострадавший и его мама — москвичи, которые приехали в Северную столицу как туристы.