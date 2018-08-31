Трамп готовит новые пошлины для Китая. Стоимость товаров составит около 200 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Об этом 31 августа пишет РБК со ссылкой на источники Bloomberg.

По данным издания, о новых тарифах должны объявить уже на следующей неделе. Как отмечает Bloomberg во время интервью с Трампом у него попросили подтвердить эту информацию, в ответ он улыбнулся и сказал, что источники издания «не сильно ошибаются».

Собеседники Bloomberg подчеркнули, что Трамп хочет ввести новые тарифы после 6 сентября, в этот день истекает срок подачи комментариев о пошлинах от представителей бизнеса и общественности.

Некоторые из источников издания заявили, что окончательного решения по новым пошлинам еще нет, другие говорят, что Трамп объявит о них на следующей неделе, но вступят в силу они спустя некоторое время.

Ранее, 23 августа вступили в силу американские пошлины на китайские товары, общей стоимостью 16 млрд долларов. Китай уже обжаловал это решение в ВТО и пообещал ответить зеркально. Из-за споров Китая и США экономический форум бизнесмена Майкла Блумберга перенесли из Китая в Сингапур.