В США рассекретили стенограммы разговоров Ельцина и Клинтона про Путина

Обнародованы засекреченные стенограммы переговоров между экс-президентом США Биллом Клинтоном и его российским коллегой Борисом Ельциным, в которых рассказывается о Владимире Путине. Более тысячи документов, связанных с Россией опубликовала библиотека Билла Клинтона.

В одном из документов говорится, как 8 сентября 1999 года Ельцин рассказывает Клинтону о своем преемнике Владимире Путине. «Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным, — сказал Ельцин Клинтону. – Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек», — продолжил Ельцин. Далее он указывает, что ему понадобилось много времени, чтобы найти того, кто может стать следующим президентом России в 2000 году.

«К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами. Я уверен, что вы найдете его высококвалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году», — говорит Ельцин.

Клинтон отвечает, что у него уже были с Путиным хорошие контакты и он с нетерпением ждет встречи с ним.

Фото: Скриншот Clinton Digital Library

В ходе разговора 19 ноября 1999 года Клинтон вновь возвращается к теме преемника и спрашивает Ельцина, кто победит на выборах. «Конечно, Путин. Он будет преемником. Он демократ и знает Запад», — говорит Ельцин. «Он очень умен», — отвечает Клинтон.

«Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы — законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом», — сказал Ельцин в конце разговора.