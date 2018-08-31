«Зенит» прополз в групповой этап Лиги Европы

Гол со стандарта, нервная концовка и еще 6 матчей: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги квалификационного раунда второго по значимости еврокубкового турнира и цинично радуется финальному результату.

Сергей Семак в очередной раз удивил стартовым составом. Мы с товарищами устраиваем турнир по угадыванию 11 позиций, и надо сказать, что из 60 участников зачета не угадал никто. Александр Анюков вышел в обороне слева, Антон Заболотный в атаке, Эрнани в опорной зоне слева. Такого набора, чего уж там, не ждали.

В первом тайме «Зенит» уверенно наслаждался счетом матча в Петербурге: ту встречу петербургский клуб выиграл со счетом 3:1. Футболисты норвежского клуба били издалека, искали дыры в зонах, которых хватало, но забил «Зенит». Леандро Паредес хлестко пробил со штрафного удара, а на добивании первым был Далер Кузяев: воспитанник Академии «Зенита» с левой ноги пробил над ушами вратаря.

Второй тайм отправил болельщиков в летаргический сон, едва не перешедший в кошмар. На поле у «Зенита» появились Роберт Мак и Матиас Краневиттер. Перед выходом Мака «Зенит» пропустил удар Эйрика Хестада, который забивал и в Петербурге. После появления аргентинца забил Эрлинг Холлан: его эмоции по поводу взятия ворот Андрея Лунева уже разлетелись на мемасики.

Показалось, что «Зенит» слишком включил тот самый энергосберегающий режим, о котором мы писали по итогам победы в столице Башкирии. В действиях футболистов команды Семака сквозила расслабленность, болельщики поминали формулировку «академики с тросточками». Режим этот явно включился слишком рано: норвежцы же стремились сотворить подвиг в стиле 8-1 против минского «Динамо».

На 83 минуте после очередной подачи во вратарскую «Зенита» Лунев столкнулся с Анюковым, который проводил 100-ый матч за «Зенит» в еврокубках. Анюкова унесли на носилках, и на момент сдачи текста диагноз капитана остается неизвестным. На замену вышел Луиш Нету, команда перешла на игру в трех центральных защитников, и атакующий порыв «Мольде» потихоньку стух. Ирония судьбы: Семак опять не выиграл против «Мольде». Почти 20 лет назад Семак выводил ЦСКА в Норвегии с капитанской повязкой на плече, и тогда тоже получилось не очень.

После игры прозвучали слова в миноре. Кузяев пообещал болельщикам перемены: «Не думаю, что причина в недонастрое. Мы проведем работу над ошибками, и, надеюсь, со «Спартаком» покажем совершенно другую игру». Семак был совсем суров: «Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии. Еще раз повторяю, что мастеров сейчас нет. Будем работать, готовиться к следующим играм». Вы понимаете прекрасно, как эти слова звучали в ушах футболистов «Зенита». Финальный приговор: «Слишком малой кровью хотели обойтись, но так не бывает. Повторяюсь, у нас абсолютно обычная команда». На фоне закрывающегося трансферного окна эти цитаты выглядят приглашением к разговору со спортивным департаментом.

Шутки шутками, но несмотря на чудовищный матч в Норвегии «Зенит» умудрился попасть в девятую евроосень подряд. Эти четыре матча квалификации Лиги Европы у Семака получились противоречивыми. В этом еврокубковом футбольном августе нашлось место и трагедии, и подвигу, и скомканным чувствам. Проигрыш с треском в столице Белоруссии, исторический матч против «Динамо» (Минск) на пустом стадионе «Петровский», уверенный камбэк на «Санкт-Петербург Арене» и футбольный провал в Норвегии: матчи – выбирай на любой вкус. «Зенит» продолжает радовать болельщиков разнообразной палитрой эмоций, и жеребьевка группового этапа Лиги Европы в самом северном городе-миллионере ожидается с нетерпением: совершенно точно понятно, что будет интересно.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»