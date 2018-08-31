Ученые нашли водяное облако на Юпитере

Астрономам удалось найти на Юпитере следы существования воды. Об этом 30 августа сообщает N+1.

Ранее ученые считали, что по своему строению планета напоминает Солнце — у нее нет твердого ядра, а состоит газовый гигант из водорода и гелия. Новые данные указывают на то, что у Юпитера есть твердое ядро, которое окружено ледяной коркой. Масса этого ядра может быть в 10 раз больше массы Земли.

Астрофизик Гордон Бьоракер из Центра космических полетов имени Годдарда NASA наблюдала за Большим Красным пятном (вихрь размером с Землю) на Юпитере. Для этого использовались как обычные телескопы, так и инфракрасные. Им удалось выяснить, что облака Юпитера разделены на три основных слоя из водяного льда, аммиака и серы. Исследователи «практически уверены», что нашли облако, которое почти целиком состоит из жидкой и замерзшей воды.