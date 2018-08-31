«Если они не возьмутся за ум, я выйду из ВТО». Трамп угрожает выходом США из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 30 августа пишет Bloomberg.

Трамп уточнил, что организация должна «измениться к лучшему», в противном случае США ее покинут. И подчеркнул, что со Штатами «очень плохо обращались» в течение многих лет.

«Если они не возьмутся за ум, я выйду из ВТО», – заявил американский президент.

Напомним, покинуть организацию Трамп обещал еще во время предвыборной кампании в 2016 году. Летом 2018-го президент США еще раз заявил, что организации надо измениться. Отметим, Дональд Трамп угрожал и выходом Штатов из НАТО, однако в итоге этими угрозами просто добился увеличения расходов других членов альянса на оборону.