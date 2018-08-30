Ковальчук выставил на аукцион олимпийский свитер из Пхёнчхана. Радулов предложил продать и его зубы

Игрок НХЛ, бывший хоккеист петербургского СКА и нынешний нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук выставил на благотворительный аукцион свой чемпионский свитер с Олимпиады в Пхенчхане. Об этом хоккеист сообщил в своем Instagram 30 августа.

Торги продлятся до 5 сентября. Стартовая цена два миллиона рублей.

«Все вырученные деньги уйдут в благотворительный фонд помощи детям «Спаси жизнь». Сделаем доброе дело», — написал Ковальчук. И подчеркнул, что лот уникальный — на футболке нет российского флага из-за запрета МОК на его использование.

В ролике компанию Ковальчуку составил хоккеист Александр Радулов. Он заявил, что тоже объявляет аукцион, предмет торгов вытащил изо рта. За четыре вставных зуба Радулов попросил три миллиона рублей. «Один бесплатно», — пошутил Ковальчук.

Радулову выбили зубы клюшкой в 2012 году, когда он ещё выступал за «Салават Юлаев». С тех пор форвард играет без трёх передних зубов.

Напомним, Илья Ковальчук с 2013 года выступал за петербургский СКА, стал с ним двукратным чемпионом Континентальной хоккейной лиги. Летом 2018-го Ковальчук вернулся в НХЛ, он будет выступать за «Лос-Анжелес».

Российской сборной по хоккею из-за допингового скандала не разрешили выступать на Олимпиаде-2018 под своим флагом. Спортсмены выступали на играх под нейтральным флагом. В финале хоккейного турнира команда из России обыграла Германию. Российские хоккеисты впервые с 1992 года стали олимпийскими чемпионами.