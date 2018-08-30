18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 68.08р
79.68р
23:54 30.08.2018
Расширенный поиск

Финансы
30.08.2018 23:31
Печать

Аналитики ждут роста курса доллара выше 75 рублей

К концу 2018 года доллар будет стоить 76,7 руб., в 2019-м российскую экономику ждет рецессия. Об этом говорится в отчете, подготовленном главным экономистом компании БКС Владимиром Тихомировым, пишет 30 августа РБК. 

Среди главных причин он называет возможное введение санкций США против российских госбанков, энергокомпаний и суверенного долга. В случае принятия жесткого варианта ограничений, рубль упадет на 12%, до 76,7 руб. Это вызовет ускорение инфляции, рост ставок по кредитам, падение уровня жизни населения, а также замедление экономического роста. В БКС напомнили, что за последний год курс рубля упал примерно на 10 руб. за доллар.

Впрочем, если санкции окажутся несколько мягче, чем ожидается, то российскую экономику ждет не такой жесткий сценарий. Тогда главное влияние на нее будут оказывать реформы правительства и политика Центробанка. Курс рубля должен составить 60-65 руб. за доллар.

Отметим, ранее о возможном сильном падении рубля предупредили аналитики Danske Bank. По их подсчетам, через год за доллар будут давать 75,1 руб.

Напомним, падение отечественной валюты продолжается с апреля 2018 года. Только за август она потеряла более 8%. Курс доллара на Московской бирже в течение дня 30 августа составлял около 68 руб.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Группа компаний «Пионер»
30.08.2018 16:23

Жилой квартал LIFE-Лесная подключают к системе водоснабжения

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступило к работам по подключению к централизованной системе водоснабжения жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная»
АО «Строительный трест»
30.08.2018 15:42

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в августе

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в августе 2018 года
Ленстройтрест
30.08.2018 13:32

Детский сад в ЖК «Янила Кантри» строится с опережением графика

На строительной площадке голландского квартала «Янила» завершаются работы по устройству монолитного каркаса здания детского сада. Следующим этапом на объекте станут кровельные работы, монтаж оконных блоков и дверей, возведение внутренних перегородок, облицовка фасадов
АО «Строительный трест»
30.08.2018 11:37

В жилом комплексе OSTROV открыт новый детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте, 5, открылся муниципальный детский сад, рассчитанный на 75 детей.
Setl Group
30.08.2018 11:00

Setl Group публикует финансовые результаты МСФО за 1 полугодие 2018 года

По итогам 1 полугодия 2018 г. валовая прибыль Холдинга Setl Group составила 7,2 млрд., что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль увеличилась относительно 1 полугодия 2017 г. на 55% и составила более 1,5 млрд. руб.
ГК «Эталон»
29.08.2018 16:20

ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовало жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Комплекс LIKE/ПСК
29.08.2018 13:50

Владельцы апартаментов Like смогут получать до 17,3% годовых

Строительный холдинг «ПСК» и управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью» заключили соглашение на обслуживание апарт-комплекса Like на Политехнической улице и представили программы доходности
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.08.2018 12:56

Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»

Авиабилеты на популярные направления от 1 827 рублей на вылеты до конца марта от «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.08.2018 11:27

«Аэрофлот» на 12% увеличивает количество билетов по "плоским" тарифам

Начиная с зимнего сезона 2018-2019 гг. ПАО «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2018 11:05

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Компании «Кузбассразрезуголь»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «УК «Кузбассразрезуголь» кредитную линию с лимитом до 4 млрд руб.
ГК «Полис Групп»
28.08.2018 17:52

Комиссия конкурса «Лидер строительного качества - 2018» посетила ЖК «Полис на Неве»

Члены комиссии конкурса «Лидер строительного качества-2018» посетили жилой комплекс «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, 44.
«Главстрой-СПб»
28.08.2018 16:33

«Росвоенипотека» аккредитовала новые объекты «Главстрой – Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об аккредитации ФГКУ «Росвоенипотека» 11 корпусов в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» по программе «Военная ипотека». Кредит на квартиры на новых объектах военнослужащие могут оформить в Сбербанке и Банке «Санкт-Петербург»