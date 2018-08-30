Аналитики ждут роста курса доллара выше 75 рублей

К концу 2018 года доллар будет стоить 76,7 руб., в 2019-м российскую экономику ждет рецессия. Об этом говорится в отчете, подготовленном главным экономистом компании БКС Владимиром Тихомировым, пишет 30 августа РБК.

Среди главных причин он называет возможное введение санкций США против российских госбанков, энергокомпаний и суверенного долга. В случае принятия жесткого варианта ограничений, рубль упадет на 12%, до 76,7 руб. Это вызовет ускорение инфляции, рост ставок по кредитам, падение уровня жизни населения, а также замедление экономического роста. В БКС напомнили, что за последний год курс рубля упал примерно на 10 руб. за доллар.

Впрочем, если санкции окажутся несколько мягче, чем ожидается, то российскую экономику ждет не такой жесткий сценарий. Тогда главное влияние на нее будут оказывать реформы правительства и политика Центробанка. Курс рубля должен составить 60-65 руб. за доллар.

Отметим, ранее о возможном сильном падении рубля предупредили аналитики Danske Bank. По их подсчетам, через год за доллар будут давать 75,1 руб.

Напомним, падение отечественной валюты продолжается с апреля 2018 года. Только за август она потеряла более 8%. Курс доллара на Московской бирже в течение дня 30 августа составлял около 68 руб.