Из деталей Lego собрали копию гиперкара Bugatti. Автомобиль может разгоняться до 30 км/ч

Более миллиона деталей конструктора Лего понадобилось, чтобы собрать копию автомобиля Bugatti Chiron.

Как пишет 30 августа Naked Science, для создания модели использовали детали из Lego Technic. Эта серия включает в себя шестеренки, стержни и другие предметы, при помощи которых можно построить сложные технические устройства. Кроме того, 58 типов деталей изготовили специально для этой машины.

Сборка автомобиля обошлась без клея. Создатели уверяют, что машина может разгоняться до 30 км/ч.

Bugatti Chiron — один из самых быстрых гиперкаров. Не так давно он разогнался до 400 км/ч. Стоимость этого авто в России — 220 миллионов рублей.