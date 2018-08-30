Семак о поражении от «Мольде»: На данный момент «Зенит» достаточно средняя команда

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение от норвежского «Мольде» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы в четверг, 30 августа.

«Думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут. К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии. Еще раз повторяю, что мастеров сейчас нет. Будем работать, готовиться к следующим матчам», – заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

По словам главного тренера «Зенита», игроки «Мольде» продемонстрировали сумасшедшую мотивацию. «Нам же после 3:1 дома и после забитого мяча здесь войти в игру оказалось достаточно непросто. Слишком малой кровью хотели обойтись, но так не бывает. Повторюсь, у нас абсолютно обычная команда», – подчеркнул Семак.

Напомним, по сумме двух матчей «Зенит» (3:1, 1:2) все-таки прошел «Мольде» и пробился в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка пройдет в пятницу, 31 августа.