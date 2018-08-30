Бывшего руководителя Wikimart арестовали за растрату

Басманный суд Москвы взял под стражу бизнесмена Андрея Кленина 30 августа. Предпринимателя подозревают в растрате. Об этом пишет РБК.

Кленина задержали в рамках расследования хищений средств в Айманибанке. По версии следствия, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в Айманибанк документы для оформления заявки на кредит на 130 млн рублей. Полученные деньги, как полагают следователи, были присвоены руководителем кредитной организации Игорем Волчихиным и одним из совладельцев банка Анатолием Гончаровым. Волчихин находится под домашним арестом.

Торговая площадка Wikimart была создана предпринимателями Максимом Фалдиным и Камилем Курмакаевым в 2008 году. Своего пика компания достигла в 2014 году — в то время выручка доходила до 755,6 млн руб. В мае 2015 года Фалдин покинул пост гендиректора и занялся развитием собственного проекта Little Gentrys. Главой Wikimart стал Кленин, ранее работавший операционным директором «Юлмарта». Выручка компании начала сокращаться — по итогам 2015 года она составила 716,2 млн рублей.

По словам Фалдина, новые топ-менеджеры уничтожили компанию и у нее «не осталось активов, которые можно спасти, и компетенций, которые можно сохранить». В 2016 году компания «Люкс Трейд» подала иск о банкротстве к ООО «Викимарт».