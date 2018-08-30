18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 68.08р
79.68р
23:54 30.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
30.08.2018 22:31
Печать

После погрома в Таврическом саду возбуждено еще одно уголовное дело. Арестованы три подростка

В Петербурге заключены под стражу 17-летние участники избиения и ограбления горожан в Таврическом саду. Они отказываются от показаний и хранят верность уголовной идеологии А.У.Е.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 30 августа Смольнинский суд отправил в следственный изолятор трех фигурантов. Уголовное дело возбуждалось по статье 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести здоровья из хулиганских побуждений» после того, как с двойным переломом челюсти из Таврического сада увезли школьного учителя. Обвинение в этом преступлении предъявлено двум подросткам, уточняет пресс-служба судов. Ранее Следственный комитет Петербурга заявлял, что по этому делу задержаны все трое. 

Третий арестант проходит по новому делу, связанному с событиями в Таврическом. Оно возбуждено 29 августа по статье 161 УК «Грабеж с применением опасного для жизни и здоровья насилия». Группа подростков избила еще одного прохожего и забрала у него смартфон стоимостью 30 тысяч рублей.

«Все обвиняемые заключены под стражу на два месяца», – добавили в пресс-службе судов.

После Таврического Следственный комитет грозился проверить чиновников и полицейских, ответственных за профилактику безнадзорности и преступности. В действительности эти же подростки прекрасно знакомы ведомству Александра Клауса с 2016 года, когда в разных районах Петербурга совершались схожие или еще более опасные преступления. Одиннадцать разбойных нападений, грабежей и краж были объединены в одно уголовное дело, задержаны 14 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Самому старшему участнику было 19 лет. Уже тогда костяк группы был известен следствию, в том числе крайне сложное прошлое подростков. Среди них были и арестованные сегодня. Они много лет состоят на различных учетах, наблюдаются у нарколога и психиатра, привлекались к уголовной ответственности. Множественная серия уличных налетов не афишировалась Следственным комитетом, о проверке чиновников и полиции тем более не сообщалось.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
Группа компаний «Пионер»
30.08.2018 16:23

Жилой квартал LIFE-Лесная подключают к системе водоснабжения

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступило к работам по подключению к централизованной системе водоснабжения жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится на Новолитовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная»
АО «Строительный трест»
30.08.2018 15:42

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в августе

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в августе 2018 года
Ленстройтрест
30.08.2018 13:32

Детский сад в ЖК «Янила Кантри» строится с опережением графика

На строительной площадке голландского квартала «Янила» завершаются работы по устройству монолитного каркаса здания детского сада. Следующим этапом на объекте станут кровельные работы, монтаж оконных блоков и дверей, возведение внутренних перегородок, облицовка фасадов
АО «Строительный трест»
30.08.2018 11:37

В жилом комплексе OSTROV открыт новый детский сад

В жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте, 5, открылся муниципальный детский сад, рассчитанный на 75 детей.
Setl Group
30.08.2018 11:00

Setl Group публикует финансовые результаты МСФО за 1 полугодие 2018 года

По итогам 1 полугодия 2018 г. валовая прибыль Холдинга Setl Group составила 7,2 млрд., что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль увеличилась относительно 1 полугодия 2017 г. на 55% и составила более 1,5 млрд. руб.
ГК «Эталон»
29.08.2018 16:20

ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовало жилой комплекс бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны
Комплекс LIKE/ПСК
29.08.2018 13:50

Владельцы апартаментов Like смогут получать до 17,3% годовых

Строительный холдинг «ПСК» и управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью» заключили соглашение на обслуживание апарт-комплекса Like на Политехнической улице и представили программы доходности
ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ"
29.08.2018 12:56

Подборка специальных предложений от «Уральских авиалиний»

Авиабилеты на популярные направления от 1 827 рублей на вылеты до конца марта от «Уральских авиалиний»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.08.2018 11:27

«Аэрофлот» на 12% увеличивает количество билетов по "плоским" тарифам

Начиная с зимнего сезона 2018-2019 гг. ПАО «Аэрофлот» силами дочерней авиакомпании «Россия» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам» в среднем на 12%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2018 11:05

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Компании «Кузбассразрезуголь»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «УК «Кузбассразрезуголь» кредитную линию с лимитом до 4 млрд руб.
ГК «Полис Групп»
28.08.2018 17:52

Комиссия конкурса «Лидер строительного качества - 2018» посетила ЖК «Полис на Неве»

Члены комиссии конкурса «Лидер строительного качества-2018» посетили жилой комплекс «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, 44.
«Главстрой-СПб»
28.08.2018 16:33

«Росвоенипотека» аккредитовала новые объекты «Главстрой – Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об аккредитации ФГКУ «Росвоенипотека» 11 корпусов в жилых комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» по программе «Военная ипотека». Кредит на квартиры на новых объектах военнослужащие могут оформить в Сбербанке и Банке «Санкт-Петербург»