После погрома в Таврическом саду возбуждено еще одно уголовное дело. Арестованы три подростка

В Петербурге заключены под стражу 17-летние участники избиения и ограбления горожан в Таврическом саду. Они отказываются от показаний и хранят верность уголовной идеологии А.У.Е.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 30 августа Смольнинский суд отправил в следственный изолятор трех фигурантов. Уголовное дело возбуждалось по статье 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести здоровья из хулиганских побуждений» после того, как с двойным переломом челюсти из Таврического сада увезли школьного учителя. Обвинение в этом преступлении предъявлено двум подросткам, уточняет пресс-служба судов. Ранее Следственный комитет Петербурга заявлял, что по этому делу задержаны все трое.

Третий арестант проходит по новому делу, связанному с событиями в Таврическом. Оно возбуждено 29 августа по статье 161 УК «Грабеж с применением опасного для жизни и здоровья насилия». Группа подростков избила еще одного прохожего и забрала у него смартфон стоимостью 30 тысяч рублей.

«Все обвиняемые заключены под стражу на два месяца», – добавили в пресс-службе судов.

После Таврического Следственный комитет грозился проверить чиновников и полицейских, ответственных за профилактику безнадзорности и преступности. В действительности эти же подростки прекрасно знакомы ведомству Александра Клауса с 2016 года, когда в разных районах Петербурга совершались схожие или еще более опасные преступления. Одиннадцать разбойных нападений, грабежей и краж были объединены в одно уголовное дело, задержаны 14 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Самому старшему участнику было 19 лет. Уже тогда костяк группы был известен следствию, в том числе крайне сложное прошлое подростков. Среди них были и арестованные сегодня. Они много лет состоят на различных учетах, наблюдаются у нарколога и психиатра, привлекались к уголовной ответственности. Множественная серия уличных налетов не афишировалась Следственным комитетом, о проверке чиновников и полиции тем более не сообщалось.