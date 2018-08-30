Иностранцам и бомжам разрешили выдавать ИНН
Получить статус российского налогоплательщика теперь вправе даже граждане, не имеющие регистрации и имущества. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ вступили в силу 30 августа.
До сих пор физические лица могли встать на учет и получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) только при наличии регистрации по месту жительства или пребывания (традиционно именуемой «пропиской»), либо зарегистрированных на территории России недвижимости или транспортных средств.
Теперь эти требования упразднены – подать заявление гражданин вправе в любую инспекцию на территории страны. На основании такого обращения налоговый орган присвоит физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст соответствующее свидетельство. Получить его можно как лично, так и по почте. Правда, в последнем случае заявителю потребуется указать российский почтовый адрес.
В фискальном ведомстве полагают, что изменения коснутся россиян, которые по различным жизненным обстоятельствам не имеют регистрации по месту жительства или пребывания, в том числе постоянно проживают за рубежом. «А также иностранцев, не проживающих на территории России, но имеющих источники доходов на ее территории», – поясняют в Федеральной налоговой службе.
Ведомством уже подготовлена рекомендованная форма заявления о постановке на учет (№ 2-2-Учет) и порядок ее заполнения.
Отметим, что формально наличие ИНН не является обязательным. Но на практике без него чаще всего почти невозможно трудоустроиться, открыть банковский счет, получить некоторые государственные услуги и так далее. Для подтверждения статуса каждый россиянин может обратиться в инспекцию по месту жительства и получить специальную отметку (штамп) с указанием ИНН на 18-й странице паспорта. «Указанные действия будут произведены в Вашем присутствии в течение 15 минут!», – обещают налоговики.
Справка:
По последним данным Федеральной налоговой службы в России зарегистрировано 166,3 млн налогоплательщиков, в том числе 161,8 млн физических лиц. Численность населения оценивается в 147 млн человек.
По последним данным Федеральной налоговой службы в Санкт-Петербурге зарегистрировано 5,9 млн налогоплательщиков, в том числе 5,6 млн физических лиц. Численность населения оценивается в 5,3 млн человек.